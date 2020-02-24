В інтернет-мережі вибухнув скандал з-за «слуги народу» Богдана Яременка, який поділився знімком з кам'яною бабою

опублікувала Знімок Лідія Гончаренко, передає «Знай».

«Клуб вихідного дня або "слуги" неперевершені», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Яременко позує разом з «кам'яною бабою», яку обіймає, стоячи з рюкзаком. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Хто з них слуга?», «Герентофил», «Нарешті знайшов ту, що погодилася на…», «єдина, хто повелася», «ну дуже красива пара», «знайшов бабу без табу», «зекоманал», «йому хоч кам'яна, аби баба», - пишуть вони.

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Як відомо, парламентарій після публікацій скандальних знімків в соцмережах спробував виправдатися і заявив, що нібито штучно створив провокацію, так як знав, що за народними депутатами спостерігають журналісти.

Через якийсь час народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко видалив пост про провокації і написав інший, в якому приніс вибачення українцям.

«Не всі рішення бувають однаково вдалими. Я видалив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції та президента», — йдеться у публікації.

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