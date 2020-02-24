У той час як Володимир Зеленський з усіх сил намагається допомогти українській дівчині з собачкою, що залишилася в Ухані, звільнені з полону українці залишаються без квартир і обіцяної допомоги

Як повідомляє Politeka, про це у своєму Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. Він нагадав про те, що держава обіцяли допомогти українським полоненим, які повернулися додому в грудні минулого року. За його словами, ці люди досі залишаються без житла і обіцяної матеріальної компенсації у розмірі 100 тисяч гривень.

«Офіс президента виявляє повну байдужість до долі звільнених людей, з'явилися нові інформприводи, а тим часом ігноруються елементарні проблеми героїв Донбасу, тих самих "представників непідконтрольних територій", які пожертвували всім, щоб повернути Донбас під контроль України… Два місяці люди живуть без копійки грошей!», - обурився Бутусов.

Він підкреслив, що звільненим українцям просто ніде жити, адже їх квартири були захоплені терористами «Л/ДНР», а у деяких з них є ще й проблеми зі здоров'ям.

У зв'язку з цим журналіста обурює той факт, що президент приділяє таку увагу проблемі українки з Уханя, при цьому ігноруючи цю не менш важливу тему.

«Це дуже зворушливо, що президента так жваво хвилює доля українки з Уханя і її собачки, звичайно, їм треба допомогти. Але у вас, Володимире Олександровичу, в країні є проблема страшніше коронавіруса — війна! І ваш обов'язок організувати роботу держави так, щоб виконувати зобов'язання перед тими, хто чесно і без дешевих понтів ризикує собою заради Батьківщини, і створює тим самим вам саму можливість вести якісь переговори», - нагадав Бутусов.

Раніше в Росії натякнули на те, що Володимир Зеленський обговорював з Володимиром Путіним компроміс щодо спільного патрулювання кордону України і так званих «Л/ДНР».

Про телефонній розмові президентів України і РФ розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він відмовився розкривати точні деталі, проте вельми багатозначно натякнув на те, що в бесіді обговорювалися питання кордону. Крім того, він нагадав, що Росія вимагає, щоб Київ враховував думку ватажків донбаський терористів в цьому питанні.

Нагадаємо, Путін не втримався і заговорив про дружбу з Зеленським: «Ми змогли...».

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк розніс команду Зеленського за пацифізм: "ніякої дороги до миру немає".

Також Politeka писала, що Зеленський зважився на компроміс з Путіним у Кремлі видали скандальні деталі.