Президент Росії Володимир Путін зараз готує конституційні зміни, щоб його наступникам було складно повернути аннексированный Крим

Про це заявила екс-заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю "Європейської правді".

За її словами, конституційні зміни, які зараз готує Кремль, і які повинні дозволити РФ ігнорувати рішення міжнародних судів, стосуються виключно Криму.

"Я вважаю, що цією реформою Путін закладає якесь "заповіт" для наступників про те, що Крим не можна віддавати", - зазначила Зеркаль.

Вона додала, що російський лідер розуміє, що він не вічний, хоч і намагається здаватися таким собі "кощієм безсмертним".

«Він розуміє, що його наступники колись постануть перед питанням: що ж робити з Кримом?", - додала вона.

Колишня заступниця глави МЗС підкреслила, що зміна Конституції ускладнить повернення Криму, оскільки наступникам Путіна доведеться змінювати для цього Основний закон.

Нагадаємо, 25 лютого президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції за анексії Російською Федерацією Криму.

Лідер США пояснив своє рішення тим, що дії і політика уряду Росії продовжують представляти надзвичайну загрозу нацбезпеці і зовнішньої політики США.

Трамп підкреслив, що надзвичайна ситуація повинна залишатися в силі після 6 березня 2020 року.

"Тому я продовжую її на рік", - заявив президент США.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили допомогти Путіну: "в обмін на виведення військ РФ з Донбасу".

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