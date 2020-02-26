На робочому місці нардепа Іллі Ківи в парламенті застукали іншу людину

В українському парламенті вже кілька тижнів голосують за поправки до законопроекту про ринок землі. Однак не всі депутати особисто голосують за поправки. Як повідомили на Youtube-каналі Polithub, на місці народного депутата від «Опозиційної платформи - За життя» Іллі Ківи в момент голосування перебувала інша людина. Цей момент зняли оператори проекту.

Пізніше кореспондент підійшов до Іллі Ківи в кулуарах Верховної Ради і поцікавився, хто голосує замість нього. Ківа заявив, що нічого страшного в цьому немає, оскільки ця людина нібито використовувала свою картку народного депутата. Просто йому було так зручніше голосувати на цьому місці.

«Слуги» постійно сидять на наших місцях. Народні депутати переміщаються і вставляють картку туди, де їм зручніше. Вся інформація в цьому випадку знаходиться на картці. Я можу вставити її в будь-яке гніздо і там буде показувати моє прізвище», - пояснив Ківа.

Журналіст зазначив, що не бачив як Ківа голосував в той момент, коли на його місці працював інший депутат. Нардеп заявив, що працював у цей момент на балконі.

Журналісти припускають, що на місці Ківи в момент голосування перебував Тарас Козак.

Як нагадав кореспондент, кожна фракція подала до законопроекту по землі по 100-200 правок, а «Опозиційна платформа - За життя» подала 3500 правок. Всі ці правки, за попередніми підрахунками, будуть розглядатися близько 1-2 місяців.

Раніше ми писали, що Ілля Ківа потрапив в секс-скандал. Фотографи зняли його під час засідання в парламенті, коли він дзвонив моделі, після чого трогав себе за інтимне місце. Сам нардеп розповів, що його жіночий фан-клуб надсилає йому фотографії. На своїй сторінці в соцмережах він попросив їх надсилати фото в неробочий час, інакше вони можуть просочитися в пресу.

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