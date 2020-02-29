Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и народный депутат Виктор Медведчук раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко

Нардеп назвал заявление Пристайко смесью цинизма, идолопоклонничество перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности. Виктор Медведчук не понимает, от чьего имени глава МИД делает такие заявления.

«Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти?» – сказал депутат.

Политик добавил, что в обоих случаях Пристайко, это дипломатическое недоразумение. За это он должен подать в отставку. Ведь глава МИД не имеет права говорить такие слова от имени миллионов украинцев.

«И в первом, и во втором варианте Пристайко, это дипломатическое недоразумение, обязан подать в отставку. Поскольку не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых 9 Мая было, есть и навсегда останется священным Днем Победы, который праздновали и будут праздновать, несмотря на все истерики вятровичей и прочего политического сброда», - сказал Медведчук.

Депутат уверен, что власть Украины поражена вирусом неонацизма и созданными проблемами бывшего президента. Политики не сделали выводов, почему случилась трагедия, которая унесла жизнь миллионов людей. И теперь из-за этого запрещены герои Великой Отечественной войны, а почитают тех, кто вместе с фашистами насаждал идеологию нацизма.

«Украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии, раздирающей общество на части искусственно созданными проблемами – "Армія. Мова.Віра." Сегодняшняя власть Украины не сделала выводов, почему произошла трагедия, унесшая жизни миллионов людей. Именно поэтому у нас под запретом герои Великой Отечественной войны, освобождавшие мир от нацистов, зато на высшем уровне чествуют тех, кто вместе с фашистскими захватчиками насаждал идеологию нацизма», – подытожил Виктор Медведчук.

Парламентарий заключил, что даже если Пристайко и другие не будут праздновать этот праздник, то миллионы украинцев будут День Победы отмечать.



