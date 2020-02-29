Володимир Зеленський та його команда не готові до такого серйозного випробування, як можлива епідемія коронавірусу в Україні

Відповідну думку в ефірі телеканалу «112 Україна» висловив український телеведучий Андрій Пальчевський. Він нагадав про те, що більшість людей з команди президента, а також сам голова держави, тільки прийшли в політику. За словами Пальчевського, вони просто не звикли боротися з серйозними загрозами.

«Жарт хороший не в такий період. Ви не забувайте, що він (Володимир Зеленський – прим. ред.) до недавнього часу був актором. Він не керував такими серйозними процесами, як боротьба з епідемією, точніше з пандемією. Якщо хтось розуміє різницю, то пандемія – це епідемія в світовому масштабі…Зараз все залежить від групи людей, але у нової влади склався стиль, про який зараз було чітко сказано: пропагандистсько-піарівського, я б сказав, напрямку», - заявив Пальчевський.

Він підкреслив, що при такій серйозній загрозі небезпечно довіряти вирішення всіх проблем маленькій групі людей, в якій більшість ще не є досвідченими професіоналами.

«Не можна маленькій групі людей, особливо без, я б сказав, не те, що специфічних знань, без таланту боротися з такими проблемами…Тут виходить виявився Міша-Боря-Петя – бах, бум-бум поставили, а що далі робити, хто відповість?», - обурився ведучий.

Він підкреслив, що незважаючи на запевнення влади, Україна виявилася не готова навіть до того, щоб прийняти і розмістити на карантин своїх громадян, евакуйованих з Уханю. Пальчевський згадав про те, як президент дорікнув жителям Нових Санжар, які виступали проти розміщення евакуйованих, і привів їм у приклад Франції, яка також забрала своїх громадян з Китаю.

«Франція та Україна відрізняються з точки зору медицини. Як правильно сказав президент: «Вони сьогодні і зараз, а ми – у Середньовіччі». Це його фраза!», - підсумував Пальчевський.

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