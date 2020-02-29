Голова МЗС України Вадим Пристайко зізнався, що у нього були розбіжності з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком

Про це він розповів в інтерв'ю каналу «Україна 24» (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). За словами міністра, непорозуміння виникло на тлі різних поглядів на зовнішню політику. Пристайко пояснив, що у Єрмака «своє бачення», яке він пропонує президенту Володимиру Зеленському. Сам же голова МЗС вважає це «бачення» неортодоксальним.

«Я даю президенту Зеленському [підхід до міжнародних відносин], скажімо, з точки зору традиційної дипломатії. А саме Андрій Єрмак, він представляє не традиційний, транзакційний підхід до зовнішньої політики... Але хочу сказати, що все більше і більше набувають у світі ознаки неортодаксальності зовнішньої політики», - розповів Пристайко.

Він додав, що зараз у Єрмака з'явилося багато нових завдань, а значить він вже не зможе так багато уваги приділяти зовнішній політиці.

«Він займався важливими напрямками зовнішньої політики. А тепер, коли Єрмак став займатися всіма питаннями взагалі, у нього значно зменшилися можливості займатися зовнішньою політикою. Нам є чим займатися кожному», - пояснив міністр.

У той же час він додав, що готовий продовжувати працювати на посаді голови МЗС навіть в умовах впливу голови ОП на зовнішньополітичний курс президента.

До цього Пристайко розповів, що в Кремлі мають намір просувати ідею федералізації України. За його словами, новий куратор українського напрямку Дмитро Козак може продавлювати ідеї федералізації. Він нагадав, що Козак відомий своєю роботою в Придністров'ї, де він намагався врегулювати питання між Молдовою і самопроголошеною республікою. За словами Пристайко, Козак жодним чином не допоміг реінтегрувати Придністров'я до Молдови.

Голова МЗС України зазначає, що українську сторону не влаштовує оригінальний план Козака, який просуває Росія в якості компромісу. Він пояснив, що поки рано оцінювати, наскільки Козак на цій посаді буде краще Владислава Суркова.

«Я не хотів би, щоб ми, припинивши війну, що є нашим першим пріоритетом, все ж перейшли до другого етапу плану Козака - це повна дезінтеграція і поштовх у бік федералізації. Це нас абсолютно не влаштовує», - підкреслив Пристайко.

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