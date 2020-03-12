Новий лідер «Голоси» Кіра Рудик допоможе відновити рейтинг політичної партії

Як повідомляє Politeka, таку думку висловив політолог Кирило Сазонов в Facebook.

Так, експерт стверджує, що немає ніякої трагедії в тому, що партія змінила голову. Це є доказом того, що об'єднання будувалося на ідеях, а не прізвищах.

«Вакарчук залишається в партії і буде займатися політикою. Так що всі його прихильники залишаються. Рахманін залишається. Притула теж в числі прихильників. Так що все нормально, взагалі не бачу проблеми», - зазначив він.

Сазонов також уточнив, що Кіра Рудик вже зарекомендувала себе як ефективна менеджерка, займаючись раніше бізнесом.

«Тепер буде займатися політикою і я думаю, що рейтинг "Голосу" буде вище. Мені вони завжди подобалися, запит на нові обличчя нікуди не подівся, а зливати незалежність Кремлю вони точно не будуть», - підкреслив він.

Нагадаємо, новим лідером партії «Голос» стала Кіра Рудик: що відомо про наступницю Вакарчука.

Як повідомляла Politeka, Вакарчук відповів на питання про своїх з Притулою спонсорів.

Також Politeka писала, рейтинг Вакарчука різко змінився.