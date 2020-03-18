В рейтингу ймовірних кандидатів на посаду мера києва лідирують діючий градоначальник Віталій Кличко з 26% і журналіст Андрій Пальчевський, за якого готові проголосувати 22% киян

Такі результати показало соціологічне опитування, проведене ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 6 по 7 березня, показав, за кого б проголосували жителі столиці, якби вибори пройшли в найближчу тиждень.

Рейтинг можливих кандидатів виглядає таким чином:

Віталій Кличко (“УДАР”) – 26,4%

Андрій Пальчевський (самовисування) – 22,4%

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,7%

Сергій Притула (“Голос”) – 8,1%

Олександр Омельченко (самовисування) – 5,4%

Андрій Білецький – 5%

Микола Тищенко – 4,3%

Дмитро Гордон – 4%

Олександр Попов (“ОПЗЖ”) – 3,5%

Дмитро Гордон (“Сила і честь”) – 3,1%

Володимир Бондаренко (“Батьківщина”) - 2,5%

Борислав Береза (самовисування) – 2%

Андрій Іллєнко (“Свобода”) - 1,9%

Варто відзначити, що 22% опитаних ще не визначилися з вибором.

Порівнюючи вищевказані дані з тим, що показало дослідження у січні 2020, можна говорити про тенденцію зниження рейтингу Кличко і в той же час зростання - Пальчевського. Так, рейтинг першого впав на 4,3 відсотка, тоді як у другого піднявся на 3,5 відсотка. У трійці лідерів опинився і Микола Томенко з ростом рейтингу на 1,8 відсотка.

Отримані результати є наслідком впливу узанаваемости. Якщо у телеведучого Пальчевського спостерігається різкий стрибок - з 64,2 до 71,9 відсотків, то його головний суперник Кличка "топчеться" на місці.