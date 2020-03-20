Україні нібито загрожує "загибель через вірус ненависті"

З нахабною заявою в ефірі українського телеканалу відзначилася соратниця президента-втікача Януковича Ганна Герман, передає Politeka.net.

Подібну заяву вона зробила, коментуючи заходи, вжиті в боротьбі проти коронавіруса.

"Україна може загинути як держава через поширення коронавірусу. Нас чекають зміни, але якщо Україна переживе", – заявила Ганна Герман в ефірі телеканалу.

Скандальна екс-радниця Віктора Януковича також розповіла, чому Україна нібито приречена на загибель.

"Якщо країна переможе найгірший вірус у нас – "вірус ненависті між людьми" – вона стане сильнішою. Якщо громадяни не зможуть зрозуміти, що відхід від християнських цінностей, від любові до ближнього несе за собою смерть, то Україна приречена на загибель", – резюмувала вона.

"Не переможе", – видав їй у відповідь ведучий українського телеканалу.

Варто відзначити, що нахабну заяву Ганни Герман тут же підхопили кремлівські пропагандисти.

Раніше ми розповідали про те, що Ганна Герман приголомшила українців своєю зовнішністю. Зокрема, екс-радниця Януковича з'явилася на день народження в дивному вбранні.

Звернемо увагу, що інцидент стався на 52-му дні народження журналіста Дмитра Гордона. На нього Ганна Герман вирішила прийти в наполовину подпоясанном піджаку, з-під якої було видно живіт.

Уточнимо, що інцидент став причиною їдких коментарів з боку користувачів.

«Батя, ми намагаємося», «Мати Божа, що це…», «Абищо…», «Анька золота ручка», «Чубчик», «Аню взагалі не впізнати за цим «тюнінгом», «Ніде ставити клеймо», «бАгіні», «Я одягну все краще відразу», «Напевно, на швидку руку одягалася – так би більше взяла», - пишуть вони.

Нагадаємо, що скандальна соратниця Януковича вбила наповал новим іміджем: «Батя, ми намагаємося»

Як повідомляла Politeka, Герман оскандалилася зверненням до українців: «Дайте себе...».

Також Politeka писала, що Ганна Герман раптово відкрила всю свою прокремлівську суть.