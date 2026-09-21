Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть оформити обов'язкове страхування авто до нуля гривень — половину вартості покриває ветеранська знижка, решту відшкодовує держава через «Дію».

Грошова допомога в Черкаській області поповнилася ще однією чутливою для захисників програмою — учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни тепер можуть оформити автоцивілку без власних витрат. Механізм простий: страхова компанія надає ветеранові знижку 50% від вартості поліса, а держава відшкодовує залишок, тож фактично страхування обходиться в нуль гривень.

Як пояснили в Міністерстві у справах ветеранів України, компенсація доступна і чинним військовослужбовцям, і демобілізованим ветеранам та ветеранкам. Усе оформлюється онлайн, без довідок і походів в установи.

Хто має право на безкоштовний поліс

Головна умова — офіційний статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та наявність відповідного посвідчення в мобільному застосунку «Дія». Без цього система просто не пропустить заявку на компенсацію.

Крім статусу, є ще кілька обов'язкових вимог, які варто перевірити заздалегідь:

наявна верифікована картка платника податків (РНОКПП);

договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладений не раніше 1 січня 2025 року і саме з використанням ветеранської пільги 50%;

автомобіль перебуває у власності захисника чи захисниці й не використовується для перевезень або бізнесу;

об'єм двигуна — до 2500 см³, або електродвигун потужністю до 100 кВт.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, держава відмовить у відшкодуванні, тож перед оформленням поліса краще переконатися, що авто відповідає всім критеріям.

Як оформити компенсацію через «Дію»

Уся процедура відбувається в застосунку і не передбачає звернень до установ офлайн. Заявка обробляється в автоматичному режимі, а кошти нараховуються на Дія.Картку.

Кроки такі:

встановіть або оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтеся; перейдіть у розділ «Ветеран PRO» і оберіть послугу «Компенсація автоцивілки»; оберіть або створіть Дія.Картку; дочекайтеся результату обробки заявки — він надійде в сам застосунок.

Жодних додаткових довідок збирати не потрібно: система сама перевіряє статус захисника за реєстрами й перераховує відшкодування на вказану картку.

До слова, у Верховній Раді також розглядають ідею часткової компенсації для ветеранів з інвалідністю І та ІІ груп за самостійно придбаний автомобіль — на рівні до 120 тисяч гривень. Якщо норму ухвалюйте, це стане доповненням до чинного правила про безоплатні автівки для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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