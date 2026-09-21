Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області восени прискорилося: соняшникова олія вже коштує понад 100 гривень за літр, а яйця за місяць додали до чверті ціни. Частково це наслідок російської атаки на завод у Дніпрі.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області набирає обертів — найсильніше по кишені бʼє зростання цін на соняшникову олію та яйця, які входять до базового кошика кожної родини.

Літр соняшникової олії у вересні 2026 року в середньому коштує близько 107 гривень. Пляшку «Олейни» обʼємом 850 мл в АТБ продають за 99,85 гривні, у Varus — за 99,90, а в «Сільпо» ціна сягає 109 гривень. Індекс споживчих цін на олію за місяць зріс на 1,86%.

Поштовх цінам дала російська атака 10 вересня на завод компанії Bunge у Дніпрі, де виготовляють відоме масло «Олейна». Через обстріл роботу підприємства тимчасово призупинили.

Дефіциту не буде, але ціна триматиметься

Як пояснив на брифінгу міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, масложирова галузь має достатній запас міцності. Сумарна потужність українських заводів перевищує 20 млн тонн, тоді як із нинішнього врожаю близько 16 млн тонн олійних культур підуть на переробку. Тож втрата одного заводу не спричинить брак товару на полицях.

У Мінагрополітики не прогнозують обовʼязкового подорожчання олії саме через пошкодження заводу Bunge: за певних ринкових умов ціна може навіть трохи знизитися. Однак поки вартість пляшки коливається від 90 гривень за акційними пропозиціями до понад 110 гривень.

Яйця подорожчали на чверть за місяць

Курячі яйця дорожають швидше. За даними порталу «Мінфін», десяток «Квочки» (С1) за серпень-вересень підскочив із 57,12 до 69,55 гривні — це плюс 21,8%. «Ясенсвіт» (С1) зріс із 59,49 до 74,75 гривні, тобто на 25,6%. Загальний індекс цін на яйця у вересні склав 116,33%.

У мережі «АТБ-Маркет» десяток яєць зараз пропонують від 73,30 гривні («Своя лінія») до 87,90 гривні («Квочка» вищої категорії). Експерти пов'язують зростання з сезонним осіннім подорожчанням цього продукту.

Що робити покупцеві

Аналітики радять не формувати великі запаси: у Мінагрополітики наголошують, що дефіциту не буде і продукти коштує закуповувати не більше ніж місячний обсяг. Для економії варто відстежувати акційні пропозиції великих мереж — різниця в ціні на ту саму пляшку олії сягає майже 10 гривень.

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