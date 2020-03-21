Заходи по боротьбі з коронавірусом в Україні є недостатніми, про що говорить приклад Італії

Як повідомляє Politeka, про це в одному з українських телеканалів розповів журналіст Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Я тільки-но що прочитав в газеті La Stampa, за якою я стежу навіть більше, ніж за українською пресою, про те, що китайці вважають заходи, прийняті в Італії, недостатньо жорсткими. Тому італійський уряд ухвалив рішення ввести війська, аналог нашої Нацгвардії, для того, щоб забезпечити суворе виконання карантину. Ми з вами люди не кровожерливі. Але розуміємо, що якщо не буде спеціального комунікації і патрулів, які будуть стежити за тим, хто "хитається", результату не буде", - зазначив він.

При цьому держава, стверджує Пальчевський, вже повинна бути переймається питанням – як відшкодувати людям втрати.

"Читав, що там наші олігархи скинулися. Честь і хвала їм, звичайно. 15 млн доларів - це гроші. Але для вирішення проблеми - це як слону дробина. Тут мова повинна йти про мільярдні вливання, які повинні здійснюватися не капіталістами, а саме державою", - підкреслив він.

А ось головна проблема влади, за версією Пальчевського, не змінилася. Вона продовжує довіряти новачкам.

"Найбільша проблема влади полягає в їх кадровій політиці. Не можна було довіряти таку важливу справу "необстрелянным" людям", - уточнив він.

Нагадаємо, українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленського.

Також Politeka писала, що Пальчевський переміг всіх ненависників свята 8 березня.