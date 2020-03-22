Голова Офісу Президента Андрій Єрмак купив новий Mercedes-Benz
Як зазначено в декларації, чиновник взяв машину за 2,9 мільйона гривень. Покупка була оформлена в березні поточного року. Про це пише Politeka з посиланням на держреєстр декларацій.
Зазначено, що машина Mercedes-Benz S 350 d 4Matic long (2019 випуску). Чиновник оплатив і послуги при придбанні автомобіля, які йому обійшлися у майже 107 тисяч гривень, а також збір при придбанні права власності на легкове авто у відео майже 124 тисяч гривень.
Дорофєєва блиснула ідеальними формами без штанів у натовпі чоловіків: "Взагалі вогонь!"
Пенсії перерахують, українцям розповіли, до чого готуватися: «будуть скорочувати...»
Могилевська із збільшеними грудьми порвала усіх прямо на сцені: "об'єми вражають"
Платежі за електрику по-новому: з'явилося детальне роз'яснення для українців
Загальна витрачена сума склала трохи більше, ніж 3,2 мільйони гривень.
Раніше ми повідомляли, що стало відомо, що саме обговорювали в ресторані Олексій Гончарук та Андрій Єрмак.
Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter зробив журналіст Крістофер Міллер.
За його словами, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Офісу президента України Андрій Єрмак провели таємну зустріч у ресторані індійському ресторані "Сутра".
"Розмова, безумовно, серйозний, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую... Тільки що вони закінчили розмову і пішли. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського", - Міллер написав і опублікував у якості доказу спільне фото топ-політиків.
Повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з заступником Адміністрації Президента РФ Дмитром Козаком.
Зустріч відбулася в Мінську, де проходить зустріч української та російської делегац.
Головною темою переговорів став обмін полоненими у форматі «всіх на всіх», про який було домовлено ще в грудні 2019 року під час зустрічі в Парижі лідери «нормандської четвірки».
Подібна новина викликала неоднозначну реакцію українців, про що вони поспішили написати в коментарях.
Нагадаємо, розкол у команді Зеленського, соратник президента видав скандальну правду
А ще Politeka писала, що у Зеленського здивували визнанням про звільнення Богдана
Також Politeka повідомляла, що яку "бомбу" залишив Богдан Єрмаку і Зеленському перед відставкою