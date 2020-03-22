Голова Офісу Президента Андрій Єрмак купив новий Mercedes-Benz

Як зазначено в декларації, чиновник взяв машину за 2,9 мільйона гривень. Покупка була оформлена в березні поточного року. Про це пише Politeka з посиланням на держреєстр декларацій.

Зазначено, що машина Mercedes-Benz S 350 d 4Matic long (2019 випуску). Чиновник оплатив і послуги при придбанні автомобіля, які йому обійшлися у майже 107 тисяч гривень, а також збір при придбанні права власності на легкове авто у відео майже 124 тисяч гривень.

Загальна витрачена сума склала трохи більше, ніж 3,2 мільйони гривень.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, що саме обговорювали в ресторані Олексій Гончарук та Андрій Єрмак.

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter зробив журналіст Крістофер Міллер.

За його словами, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Офісу президента України Андрій Єрмак провели таємну зустріч у ресторані індійському ресторані "Сутра".

"Розмова, безумовно, серйозний, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую... Тільки що вони закінчили розмову і пішли. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського", - Міллер написав і опублікував у якості доказу спільне фото топ-політиків.

Повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з заступником Адміністрації Президента РФ Дмитром Козаком.

Зустріч відбулася в Мінську, де проходить зустріч української та російської делегац.

Головною темою переговорів став обмін полоненими у форматі «всіх на всіх», про який було домовлено ще в грудні 2019 року під час зустрічі в Парижі лідери «нормандської четвірки».

Подібна новина викликала неоднозначну реакцію українців, про що вони поспішили написати в коментарях.

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