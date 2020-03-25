Президент України Володимир Зеленський призначив новим заступником глави СБУ Олександра Якушева

На сайті президента з'явився новий указ №114/2020. У ньому зазначено, що новим заступником Івана Баканова, голови Служби Безпеки України, Олександр Якушев. Про це повідомляє Politeka.

Раніше ми повідомляли, що на сайті президента України Володимира Зеленського з'явився Указ про призначення нового керівника Офісу президента.

Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу глави держави Андрія Богдана і призначив на цю посаду Андрія Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника президента.

Зазначимо, що про звільнення Богдана ряд ЗМІ повідомили ще 10 лютого. При цьому в Офісі Президента ігнорували запити журналістів на цю тему. Нагадаємо, що Андрій Богдан став главою ВП відразу ж після обрання Зеленського президентом. Він був однією з найбільш суперечливих фігур в команді президента.

Повідомлялося, що із-за критичної ситуації у ЗСУ Офіс президента України звернувся до керівників ОДА.

зокрема, у Володимира Зеленського звернулися за допомогою до голів ОДА. Їх закликали бути готовими до безоплатного надання допомоги в харчуванні для бійців ВСУ.

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