Після втрати Великобританії ЄС вирішив поповнити свої лави новими країнами

Зокрема, йдеться відразу про дві держави - Албанію та Північну Македонію. Спочатку переговори про вступ цих країн до Євросоюзу проводилися восени минулого року, але так як Франція тоді зайняла жорстку позицію, розгляд перенесли на весну 2020. І ось стало відомо, що міністри у справах ЄС, дали добро на відновлення переговорів.

Про це повідомив в Твіттері єврокомісар з питань сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеі: «Дуже приємно, що держави-члени ЄС сьогодні досягли політичної угоди про відкриття переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією. Від усієї душі вітаю обидві країни. Це також посилає гучний і чіткий сигнал Західним Балканам: ваше майбутнє - ЄС».

Плани Євросоюзу по розширенню, незважаючи на сьогоднішню пандемію коронавіруса, прокоментував в Твіттері голова Європарламенту Давид Сассолі:

"Гарні новини у важкі часи: міністри у справах ЄС дали добро на переговори про вступ з Албанією і Північною Македонією. Європарламент завжди підтримував європейське майбутнє Західних Балкан. Нам потрібні міцні зв'язки з нашими сусідами, зараз як ніколи".

Також в даний час ведуться переговори з Чорногорією та Сербією про вступ до ЄС.

Що стосується України, то, зрозуміло, що ми залишилися за бортом. Про провал здійснення плану щодо вступу нашої країни в ЄС раніше заявляв президент Чехії Мілош Земан.

За його словами, в 2019 році Україна показала найгірший результат по виконанню Угоди про асоціацію з ЄС, і у осяжній перспективі плани Києва щодо вступу в Євросоюз є нездійсненними.

"Україна, на жаль, вже давно загрузла в корупції. Якби економічна ситуація України стала б більш прозорою, і одночасно знизилася хоча б на 50% роль олігархів, то тільки тоді ми могли б вести дебати про можливість більш інтенсивного співробітництва з ЄС, - підкреслив Земан.

Політик прокоментував побоювання ЄС: "Якщо б їй (Україні - прим. ред.) дали дотації, то ніколи не було б упевненості, що ці кошти надійдуть до тих, кому призначені, а не осядуть у кишенях олігархів".

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