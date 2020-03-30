Блогер розповів про те, що Володимир Зеленський вивіз дружину і дітей з України

З початком карантину через коронавірус перша леді України перестала постійно звертатися до громадян і брати участь у громадських і благодійних заходах, як вона це робила раніше. На це звернули увагу українці, які тут же забили на сполох через зникнення Олени Зеленської.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер Міха Чаплига. Він повідомив, що за деякою інформацією президент міг вивезти свою сім'ю в Швеції.

«Пишуть, що давно не бачили публічної благодійної і настільки важливою (психологічно) в наш час діяльності першої леді...Пишуть, що Зеленський вивіз родину до Швеції... Країну без карантину? З медициною... Зараз? Коли всім все закрили? Президент? Карантин? Закриті кордони?.. П. С.: а на господарстві Халатна Мендель? Вимагаю від вас публічно спростувати чутки і явити сім'ю Гаранта його народу», - написав Чаплига.

В коментарях українці підтримують ідею про те, що в цей важкий для країни час президент має продемонструвати, що не вивозив свою сім'ю України.

«Зеленський зобов'язаний явити свою сім'ю народу. Інакше, Ви праві, блуд все це!», «А чого у Швеції? У нього в Англії квартира, може туди. Або в Ізраїль», «Якщо це правда, про від'їзді сім'ї, то йому теж треба було їхати, даремно він залишився!», - пишуть люди.

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