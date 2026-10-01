Графіки відключення світла у Черкасах 2 жовтня: у місті заплановані планові ремонти на електромережах, через які частина вулиць залишиться без електропостачання майже на весь робочий день.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 2 жовтня стосуються одразу кількох вулиць обласного центру. Енергетики запланували планові ремонти на електромережах. Як повідомляє Черкасиобленерго, знеструмлення триватимуть з 09:00 до 16:00.

Графіки відключення світла у Черкасах 2 жовтня найбільше торкнуться провулку Цегельного: без електрики залишаться будинки № 9, 11, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 38, 40, 42 та 44.

Окремо знеструмлять частину вулиці Петра Дорошенка — будинки 8, 20, а також 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36/21, 37, 37/1, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 49, 51 та 9.

Під планове відключення потраплять також будинки на провулку В. Борушевської, 11 та 36/19.

Усі роботи мають статус «заплановано», тож час завершення о 16:00 є орієнтовним. Такі планові відключення потрібні для ремонту та обслуговування обладнання, аби запобігти аварійним знеструмленням. Після виконання робіт електропостачання повернуть оперативно, без окремих попереджень.

Що робити мешканцям

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а чутливу побутову техніку на час робіт вимкнути з розеток, щоб уникнути пошкоджень після відновлення напруги. Актуальні зміни в графіках варто перевіряти безпосередньо перед 2 жовтня — на офіційному порталі обленерго в розділі планових відключень.

Раніше Politeka повідомляла, варто зарядити телефони та павербанки: графіки відключення світла у Черкасах 29 та 30 вересня.

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