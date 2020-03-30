Це дуже важливе питання

Доктора Комаровського запропонували призначити новим міністром охорони здоров'я України у разі звільнення Іллі Ємця

Як передає Politeka, з такою ініціативою українці вирішили звернутися до президента Володимира Зеленського і вже почали збирати підписи. Відповідна пропозиція з'явилася на сайті електронних петицій до глави держави.

«Вважаю, що з метою підвищення ефективності боротьби з епідемією коронавірусної інфекції існує необхідність затвердження на посаду міністра здоров'я Доктора Комаровського!!! Нехай береже нас Бог!», - йдеться в тексті публікації.

Документ, створити який має право кожен громадянин країни, був опублікований 30 березня і на момент написання матеріалу набрав лише 28 з 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про те, що нинішній голова Моз Ілля Ємець вирішив піти у відставку. Про це розповіла нардеп Ірина Геращенко в Facebook.

«Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров'я, і вже подали у відставку - у розпал коронавіруса », - зазначила вона.

Крім того, Геращенко розповіла, що в Раді вже почали проходити зустрічі з кандидатами на вакантні посади.

«На нараді керівництва ВР відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров'я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком», - підкреслила вона.

Додамо, пізніше прес-секретар міністра Артем Дехтяренко спростував інформацію про відставку Ємця.

Однак 30 березня в ході засденія Верховної Ради Ємець все ж був відправлений у відставку.

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