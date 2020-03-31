З'явилася інформація, що пояснює, чому депутати "Європейської солідарності", лідером якої є екс-президент Петро Порошенко, підтримали 30 березня "Слугу народу" з прийняттям скандальних законів про землю і банки

Як передає Politeka.net, те, що відбувається описали в Телеграм-каналі Легітимний, який посилається на власне джерело.

Наголошується, що Порошенко має намір стати наступним президентом України і для цього підготував собі ґрунт для "удару" по нинішньому гаранту Володимиру Зеленському.

"Порошенко хоче бути наступним президентом. Наше джерело дає розкладку по стратегії Петра Олексійовича. Задум Петра Олексійовича і його політтехнологів дуже простий, він зараз підіграє Зеленському, тим самим виграє собі ситуативний «імунітет». Порошенкові треба «час», щоб утриматися в «грі». Порошенко розуміє, що рейтинг Слуги Народу буде катастрофічно падати, а непопулярні рішення «вб'ють рейтинг» Зеленського. Почекавши час і зберігши активи і «обличчя», Порошенко завдасть Зеленському удар в спину і відправить його «в історію», як слабкого Президента. Повірте «соросята» допоможуть", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами джерела, наступні президентські вибори пройдуть в такому світлі: "Більшість країни буде знову розчароване і або взагалі не прийдуть на вибори, або їх голоси розтечуться по десятку «порожніх кандидатів», а от аудиторія Петра Олексійовича «залізна»".

Нагадаємо, 259 народних депутатів, які проголосували за закон про запуск ринку землі, розташувалися таким чином:

- 206 (з 248) "Слуга народу"

- 23 (з 27) "Європейська солідарність"

- 13 (з 20) "Голос"

- 12 (з 17) депутатська група "Довіра"

- 5 (21) позафракційні нардепи

Разом виходить, що кістяк у цьому голосуванні склали "Слуга народу", "Євросолідарність" та "Голос". Нуль голосів за ринок землі дали "Оппоплатформа", "Батьківщина", депутатська група "За майбутнє".

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, що Зеленському не вистачало голосів за ці закони для отримання нового кредиту МВФ. І тоді почалися торги, які, за словами інсайдерів, крім іншого, привели до розколу в "Слузі народу". У свою чергу, скандальний блогер Анатолій Шарій зазначав, що Зеленському довелося ступити в змову з Порошенком, щоб Рада прийняла закон про ринок землі і так званий "антиколомойский" закон про банки.

У мережі активно обговорюють ситуацію, яку вже охрестили "ширкою по-новому". Зокрема, українців хвилює питання, що саме Порошенко попросив за це голосування (кажуть, що вручення підозри від генпрокуратури тепер навряд чи відбудеться).

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

Як повідомляла Politeka, Україна не залишиться без грошей МВФ: дата і деталі отримання траншу.

Також Politeka писала, що українці висміяли ситуацію з ринком землі: "Просто вони всі на..."