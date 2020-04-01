Президент Володимир Зеленський терміново звернувся до українців і пригрозив, що шашлики і відпочинок на природі можуть «вийти боком»
Як повідомляє Politeka, відповідні кадри були опубліковані в Facebook.
«Дорогі громадяни, продовжує зберігати спокій і холодну голову. Продовжуємо залишатися вдома. Я вкотре прошу вас подорослішати. Знаєте, є відомий факт, як після аварії на Чорнобильській АЕС влада збирала людей на першотравневу демонстрацію. Ніхто тоді не боявся, тому що радіація невидима. Коронавірус теж невидимий, більше того, ми нікого не збираємо, а навпаки благаємо вас залишатися вдома», - зазначив він.
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Зеленський також розповів, що «пляжі ніхто не вкраде і пісок вагонами ніхто не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки почекають, а шашлики, вибачте, можуть вилізти боком. Усвідомте це все».
За його словами, українців, які ухиляються від обсервації, чекає серйозна відповідальність.
«…держава не дозволить вам бути егоїстами. Якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточуючих, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров'я мільйонів громадян. Не вмовляннями та рекомендаціями, а жорсткими діями», - уточнив він.
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