Президент Володимир Зеленський терміново звернувся до українців і пригрозив, що шашлики і відпочинок на природі можуть «вийти боком»

Як повідомляє Politeka, відповідні кадри були опубліковані в Facebook.

«Дорогі громадяни, продовжує зберігати спокій і холодну голову. Продовжуємо залишатися вдома. Я вкотре прошу вас подорослішати. Знаєте, є відомий факт, як після аварії на Чорнобильській АЕС влада збирала людей на першотравневу демонстрацію. Ніхто тоді не боявся, тому що радіація невидима. Коронавірус теж невидимий, більше того, ми нікого не збираємо, а навпаки благаємо вас залишатися вдома», - зазначив він.

Дорогі українці! До Києва прибув черговий вантаж із Китаю – це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів. Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України. Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше. Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій. Усі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України. Переконаний, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни та не заберуть у людей таку важливу підтримку. Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. Ми – українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатися. Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 1. April 2020

Зеленський також розповів, що «пляжі ніхто не вкраде і пісок вагонами ніхто не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки почекають, а шашлики, вибачте, можуть вилізти боком. Усвідомте це все».

За його словами, українців, які ухиляються від обсервації, чекає серйозна відповідальність.

«…держава не дозволить вам бути егоїстами. Якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточуючих, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров'я мільйонів громадян. Не вмовляннями та рекомендаціями, а жорсткими діями», - уточнив він.

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