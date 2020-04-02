Євген Кошовий з «Кварталу 95» раз і назавжди відповів на питання про свій перехід в політику і можливу участь у виборах мера Києва

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах відразу кілька людей з «Кварталу 95» приєдналися до команди голови держави і зараз щосили будують свою кар'єру в політиці. Багато пророкували таку долю і найкращому другові президента, а також його колишньому колезі по сцені – Євгену Кошовому. Однак, в інтерв'ю «Українській правді» артист зізнався, що зовсім не бачить себе в такому амплуа.

«Я себе там (в політиці – ред.) не бачу. Я не політичний експерт, я ніколи так не цікавився політикою, щоб прям, ой хотів туди потрапити», - заявив Кошовий.

Він також прокоментував чутки про те, що нібито збирається брати участь у виборах мера Києва.

«Я нікуди не збираюся балотуватися. Я не піду в мери Києва. Я залишуся на своєму місці, от і все. Це моя офіційна заява!», - підкреслив Кошовий.

Він також назвав всі повідомлення про своє висунення в політику обманом.

Зазначимо, що до цього Кошовий розповів, що вони з Зеленським обговорювали можливість його повернення на сцену і Кошовий погодився «прийняти» президента назад.

За словами артиста, після перемоги Зеленського на президентських виборах і, як результат, його відходу з «Кварталу», йому було важко взяти на себе залишені колегою обов'язки. Однак, в майбутньому він вже планує повернути президенту його позицію в колективі "Кварталу".

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