Грошова допомога в Полтавській області передбачена для окремих категорій переселенців і ветеранів, які хочуть започаткувати власну справу або розвивати мікробізнес.

Грошова допомога в Полтавській області надається в межах програми BLOOM, яку реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps.

Прийом заявок на участь у програмі триває з 1 вересня до 15 жовтня 2026 року. Фінансування призначене для придбання обладнання, інструментів та інших засобів, необхідних для роботи або запуску підприємницької діяльності.

Які суми передбачені програмою

Розмір фінансової підтримки залежить від статусу заявника та потреб майбутнього бізнесу. Зокрема:

Від 1000 до 3000 доларів — для самозайнятих осіб.

Від 1000 до 5000 доларів — для зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Кошти виплачують у гривневому еквіваленті за актуальним курсом Національного банку України. Остаточна сума залежить від визначених потреб.

Хто може претендувати на виплати

У Полтавській області подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи та ветерани за умови документального підтвердження відповідного статусу. Програма також охоплює місцевих жителів і переселенців у низці інших регіонів України, зокрема Чернігівській, Харківській, Сумській та Одеській областях.

Перевагу під час відбору надаватимуть людям, які мають обмежені доходи та залежать від гуманітарної чи державної підтримки. Серед важливих критеріїв — інвалідність або потреба в постійному догляді в когось із членів родини, виховання трьох і більше неповнолітніх дітей, самостійне виховання дитини, вагітність або наявність малюка віком до трьох років. Також враховують вік від 60 років і хронічні захворювання.

Грошова допомога в Полтавській області орієнтована на підтримку життєздатних бізнес-ідей. Тому претендентам потрібно обґрунтувати майбутні витрати, підготувати реалістичний бізнес-план і показати, як діяльність допоможе збільшити доходи родини.

Як подати заявку

Для участі необхідно спочатку зареєструватися на офіційному сайті програми BLOOM. Подання заявки не гарантує отримання коштів: організатори оцінюватимуть соціальну вразливість заявника та перспективи його бізнесу.

Детальні умови участі й порядок реєстрації оприлюднені на сайті Чорнухинської територіальної громади.