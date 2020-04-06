Парламентаріям потрібно розглянути зміни до бюджету і закон про банки

Про це в інтерв'ю журналістам розповів заступник голови "Слуги народу" Олександр Корнієнко, передає РБК.

За його словами, нове позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 8 або 9 квітня.

На питання журналіста про те, чи може Парламент вже наступного тижня провести позачергове засідання, Корнієнко відповів наступне: "Так, хотілося б провести, обговорюються 8 і 9 квітня".

Заступник голови фракції "Слуга народу" також зазначив, що на засіданні будуть піднімати такі питання: зміни до бюджету, реанімування постраждалих галузей економіки та соціальних груп, а також закон про націоналізацію банків.

"Питання найближчих позачергових сесій - це зміни до бюджету, додаткові заходи з підтримки постраждалих галузей економіки і потребують допомоги соціальних груп, і закон про націоналізованих банках", - пояснив політик.

Остаточне ухвалення закону про банки, який ще називають "антиколомойським законом", за словами Корнієнка, зніме останні перешкоди для виділення траншу МВФ.

Що стосується "антиколомойського" закону, то до нього за короткий час подали понад 8 тисяч поправок. Корнієнко не виключив і той варіант, що документ можуть оскаржити в КСУ.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. Я не згоден, що з банківським законом була якась жорстка історія, порівняно із земельним законом вона була в рази м'якше. Противники цього закону концентруються на медійному та юридичному напрямках", - підсумував парламентарій у спілкуванні з журналістами.

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