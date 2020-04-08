Серіал "Слуга народу" перетворився у грандіозну політичну драму після затвердження "антиколомойського" закону

Про це у своєму Facebook написав журналіст та блогер Юрій Бутусов, передає Politeka.net.

За його словами, українці стали свідками того, як почалася неоголошена війна олігарха Ігоря Коломойського з президентом Володимиром Зеленським.

"Хоча як можна вести війну з тим, хто завів Володимира Зеленського на президентське крісло і хто досі є головним джерелом доходів "95 кварталу"? Зеленському доведеться почати війну, насамперед, проти самого себе. І воювати тут треба без улибочок - а ось так жорстко, з двома автоматами в руках, по-справжньому", - озвучив нюанси Юрій Бутусов.

Він також зазначив, що затвердження "антиколомойського" закону на позачерговій сесії не відбудеться через те, що слуги народу подали тисячі поправок до документа.

Юрій Бутусов також попередив, що без цього закону МВФ не виділить Україні новий транш, після чого українська економіка остаточно обвалиться.

"Треба голосувати кожну поправку окремо, тисячу за тисячею, день за днем, пакетом правки відхилити не можна, а щоб відволікти авторів поправок від продовження їх "творчості", їх хіба що треба затримувати. А без цього закону МВФ не дасть ні цента і розвалена фінансова система держави просто схлопнеться разом з усією економікою, заощадженнями громадян, владою і усім її рейтингом і кар'єрою Володимира Зеленського взагалі", - додав журналіст.

Раніше ми розповідали, що "слуги народу" збунтувалися проти Зеленського. Як відомо, так званий "антиколомойский" закон Верховна Рада ухвалила в першому читанні.

І за кілька днів парламентарії подали кілька тисяч поправок, що ставить під сумнів можливість затвердження цього законопроекту.

У цілому, нардепи внесли понад 16 тисяч поправок, і найбільше пропозицій надійшло від "Слуги народу".

Абсолютний рекордсмен - виключений з президентської фракції нардеп Антон Поляків, який подав 6033 правок.

Варто відзначити, що якщо Рада в цілому не затвердить цей документ, то Україна залишиться без траншу МВФ у розмірі $10 млрд.

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