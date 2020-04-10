П'ятого президента Петра Порошенка обрали співголовою парламентської фракції "Європейська солідарність"

Цю інформацію під час сьогоднішнього брифінгу підтвердив спікер Парламенту Дмитро Разумков, передає Politeka.net.

Зокрема, спікер Верховної Ради вирішив прокоментувати появу екс-президента Петра Порошенка на сьогоднішній нараді голів фракцій і груп у новому "статусі".

"Станом на сьогодні, у мене протокол, Петро Олексійович Порошенко обраний співголовою фракції "Європейська солідарність". Це перше засідання, на якому він був у цьому статусі", - підкреслив Дмитро Разумков.

Варто відзначити, що до складу парламентської фракції "Європейської солідарності" входять 27 депутатів. Раніше співголовами "ЄС" були Ірина Геращенко і Артур Герасимов.

Раніше ми розповідали про змову між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Як відомо, МВФ висунув Україні умову для виділення $10 млрд.

Україна в обмін на транш повинна затвердити "антиколомойський" закон і запустити ринок землі. А для позитивного голосування президенту Володимиру Зеленському довелося домовлятися з іншими нардепами, в тому числі і п'ятим президентом Петром Порошенком.

Закони були проголосовані в першому читанні, але виділення траншу все одно під загрозою. З'ясувалося, що нардеп Антон Поляків вирішив встромити президенту ніж у спину і подав понад 6 тисяч поправок до закону.

Таким чином, підписання законопроекту, важливість якого так акцентував президент Володимир Зеленський, виявилося заблокованим.

Незважаючи на те що Зеленський домовився з Петром Порошенком і "Голосом", і за закон нардепи таки проголосували, це не врятувало, адже колишні соратники почали вставляти палиці в колеса. Можна сказати, що Зеленський отримав удар в спину.

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

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