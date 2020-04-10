Колишнього премєр-міністра України Олексія Гончарука помітили в недозволеному місці під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, відео з участю екс-глави Кабміну з'явилося в телеграм-каналі Klymenko Time.

З 6 квітня в рамках карантину українцям заборонили гуляти в таких громадських місцях, як парки, сквери і набережні (можна тільки для вигулу тварин і по одному). А також з'являтися в громадських місцях без масок.

На опублікованому в мережі відео Олексій Гончарук опинився на набережній Дніпра до Києва. Разом з ним там був відомий активіст Віталій Шабунін. Як зазначили автори публікації, Гончарук і Шабунін "грубо порушували правила карантину на якійсь своїй таємній сходці", поки українці змушені сидіти в ізоляції.

"По-перше, ходять без масок, по-друге, власне, ходять по набережній. А по набережних, паркам, скверам в принципі зараз ходити заборонено", - зазначили на каналі.

Сам Олексій Гончарук намагався ухилитися від розмови. Коли його почали знімати, екс-прем'єр викинув руку, щоб закрити камеру, а потім запитав: "Ну навіщо ви це робите". У відповідь на запитання, чим він займається на березі Дніпра під час карантину разом з Шабуниным, Гончарук відповів: "Я відмовляюся коментувати, що я гуляю".

Як видно на відео, на колишньому чиновникові була маска, але вона висіла на шиї. Лише після зауваження Олексій Гончарук надів її, як годиться. У підсумку Олексій і його супутник пішли розмови і зникли під мостом.

Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактом службової недбалості екс-прем'єра Олексія Гончарука. За даними правоохоронців, він на своєму посту отримував листи від РНБО з проханням обмежити експорт і реекспорт продукції, необхідної для боротьби з поширенням китайського вірусу в Україні, зокрема, медичних масок. Але Кабмін фактично проігнорував рекомендації.

Нагадаємо, що Україна продає маски за кордон, прем'єр видав всю правду.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський різко висловився про продаж українських респіраторів за кордон: «Хто відповість?».

Також Politeka писала, що українські маски в розпал епідемії відправили «не туди», кадри ганьби: «розвантажували в...».