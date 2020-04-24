Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі готується до можливого призначення на топ-посаду

Про це в коментарі журналістам розповіли інсайдери з "Слуги народу", передає УП.

За інформацією журналістів, Михайло Саакашвілі вже почав зустрічатися неформально з парламентарями з президентської фракції, намагаючись їх переконати проголосувати за своє призначення в уряд.

"Зустрічається малими групами, переконує тих, що коливаються. Зачаровує як тільки може", - додав обізнане інсайдер.

Також відомо, що сьогодні, 24 квітня, в 11:00 має відбутися засідання фракції "Слуга народу" в "Парковому", куди також повинен прийти Михайло Саакашвілі.

Як заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі українського телеканалу, вже наступного тижня Верховна Рада може розглянути питання про призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єра з питань реформ.

В порядку денному сьогоднішнього позачергового засідання питання призначення Саакашвілі немає, тому голосування може відбутися у вівторок або середу.

"Я знаю, що зараз йдуть розмови, зустрічі навіть у пана Саакашвілі з іншими фракціями. На завтра цього питання в порядку денному немає, і у нас є в принципі сумніви, чи буде воно додано президентом. Тобто, можливо, голосування щодо цього кадрового питання буде десь наступного тижня - у вівторок, середу", - підкреслив Корнієнко.

Заступник голови фракції також додав, що парламентарії від "Слуги народу" по-різному налаштовані щодо можливого призначення Саакашвілі в Кабінет міністрів.

"Дійсно, різні настрої. Є такий настрій, воно переважає, - послухати пана Саакашвілі, зробити висновки, задати питання і визначатися, тому що кадрові призначення останнім часом займають все більшу роль у парламенті. Ось у нас вже було кілька призначень, коли треба працювати з депутатами, доносити свої ідеї, доносити свою програму", - резюмував політик в ефірі телеканалу.

За інформацією політолога Володимира Фесенка, в Раді поки не вистачає голосів для призначення Саакашвілі в Кабмін.

«70% депутатів фракції - це 175 депутатів. В абсолютній більшості випадків за пропозиції Зеленського голосує як мінімум 180 депутатів СН, часто і більше 200. Але у випадку з Саакашвілі швидше за все буде близько 170-180 голосів, при 226 необхідних », - заявив експерт і додав, що голоси можуть знайти серед позафракційних депутатів та інших груп.

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

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