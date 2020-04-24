Депутат Верховної Ради оскандалилася в мережі, прийшовши на роботу з непристойно дорогим аксесуаром
Як повідомляє Politeka, фотографії опублікувала журналістка Ганна Стешенко в Facebook.
«Поки ви на карантині та в країні криза. Депутати не зраджують своїм звичкам носити в Раду дорогі бренди. Знайомтеся, юрист і нардеп «Слуги народу» Ольга Савченко з сумочкою Versace з останньої колекції. Таку на знижку вже можна купити в Києві трохи менше 30 тис. грн. Альона Шкрум з «Батьківщини» з Gucci зі старої колекції, але за ціною на sale трохи більше 56 тис. грн. Правда, з цією сумкою вона ходить до парламенту вже як мінімум рік. Можуть собі дозволити. «Народні», адже наші», - йдеться в повідомленні.
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Уточнимо, що українці були не на жарт розгніваний вчинком парламентарія, про що свідчать коментарі під фотографією.
«побагатому», «Шкрум рідкісна б», «А людці всі плачуть, що з голоду скоро будуть пухнути, а слуги жирують», «Противно від цього, країну підніміть, потім наряжайтесь убогі...», «Шкрум це бренд», «жінка при мандат - завжди жінка», - пишуть вони.
Нагадаємо, Саакашвілі просить призначити його в Кабмін, «Слуги» розкрили деталі пригод: «Зачаровує».
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