З'явилася реакція нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка на гучне розслідування навколо його ресторану

Про це пише Politeka.net.

Виправдатися за люксовий ресторан, який працює під час карантину, Микола Тищенко спробував у своєму особистому Instagram.

зокрема, народний депутат від "Слуги народу" визнав, що його люксовий ресторан "Велюр" в даний момент працює, але він нібито його використовує не за призначенням.

"...Журналісти Бігус.інфо нібито зловили мене на гарячому біля ресторану «Велюр». І побічно зробили висновок про те, що мені карантинні закони не писані. Само собою це не так. А тому й доводиться періодично зривати брехливі маски. Так, дійсно в ресторані «Велюр» іноді проходять особисті зустрічі. По складах читайте - «особисті зустрічі». Поодинокі зустрічі... Це такий своєрідний штаб", - виправдався Тищенко.

Нардеп також заявив, що зустрічається в ресторані нібито зі своїми помічниками.

"...Ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько... В Велюре ж я зустрічаюся зі своїми помічниками. З невеликою кількістю людей... Тому що я категорично втомився жити в неохайному і все більш незатишному місті. Я хочу іншої якості життя... ", - спробував Тищенко відвести очі від гучного скандалу.

Користувачі висміяли Миколи Тищенка за спроби виправдатися і зазначили, що нардеп "багато собі дозволяє".

"Чому ресторан працює?" "Мені здається ви втратили почуття реальності", "Тому що Колян занадто багато собі дозволяє", "Батька, який гуляв з дитиною забрали за порушення карантину на очах дитини. А у вас і ресторан працює для обраних під час карантину, і відвідувачі всі без масок. Є закон?" "В сенсі поодинокі гості?! Значить там все таки працюють люди, кухарі, офіціанти", "Ну, Коли це смішно. Ніхто вже не вірить. Поодинокі зустрічі...", - написали вони в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали про те, що в розпал голодних бунтів "Слуги" відсиджуються в ресторані нардепа Тищенко.

З'ясувалося, що ресторан продовжують відвідувати депутати і люди, близькі до студії «Квартал 95». У ресторані були помічені депутати Антон Яценко та Ігор Негулевский, екс-продюсер Кварталу 95 Сергій Трофимов, а також менеджер Метінвесту Віталій Кисіль. Крім цього, в оточенні соратників Ігоря Коломойського в закладі був Павло Куфтырев. Однак, коли журналіст намагався замовити столик у закладі, йому відмовили, зазначивши, що ресторан не працює.

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