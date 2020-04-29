Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про часткове ослаблення карантину в Україні

Як повідомляє Politeka.net, він оголосив про нововведення після засідання Кабміну 29 квітня.

Уряд прийняв рішення відкрити продовольчі та сільськогосподарські ринки. Кабмін на чолі з Денисом Шмыгалем зважився на таке ослаблення карантину після хвилі протестів. Прем'єр-міністр заявив, що ринки будуть працювати при дотриманні кількох умов.

Так працівникам доведеться дотримуватися масковий режим, міряти температуру, виставити антисептики при вході і виході. На ринку не повинно бути багато покупців – по 10 кв. метрів на одну людину. Крім цього, кожні три години потрібно обробляти поверхні.

За словами Дениса Шмигаля, першим справою в Україні открют 280 ринків, які вже погодилися працювати, дотримуючись карантинні обмеження. Всі інші майданчики будуть перевіряти на предмет санітарно-епідеміологічних норм.

Користувачі соціальної мережі обурилися, що уряд задумався про простих громадян лише після протестів. Вони звернули увагу, що вітчизняним фермерам просто не дають заробляти під час карантину:

"Все відкриють))і всіх подстригуют))і всі поїдемо))!"; "Навіщо доводити все до крайності. Фури з імпортними овочами, то нормально, а наші вітчизняні овочі не потрібні, тому що збивають ціну на імпортні. Люди своїми руками виростили, дайте їм копійку заробити. Ні, наше на смітник, тому що лише супермаркетам треба заробляти"; "Відчувають коли починає пахнути смаженим!"; "Вже вистачить Шмыгалю гребти, за сорок днів нагребли вже на все життя собі, дітям і онукам"; "Зате гривня зміцнюється на тлі таких подій і зростання цін, шарлатани в нбу наживаються, де можуть".

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