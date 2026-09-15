Грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області від УВКБ ООН надається за новими правилами: з квітня 2026 року програма працює за підходом «Грошова допомога за пріоритетами», а розміри виплат залежать від ситуації родини.

Грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області надається за оновленими правилами — із квітня 2026 року УВКБ ООН перейшло від програми багатоцільової грошової допомоги (MPCA) до підходу, який називається «Грошова допомога за пріоритетами».

Як пояснили в представництві УВКБ ООН в Україні, тепер право на виплату та її розмір визначаються не лише статусом переселенця, а поєднанням факторів вразливості, місцезнаходження родини та часу переміщення.

Скільки можуть отримати ВПО в Кіровоградській області

Програма розбита на чотири напрямки (ГДП 1–4), і кожен має власний розмір допомоги:

ГДП 1 — для вразливих осіб, які живуть у межах 0–50 км від прифронтових громад чи кордону: 10 800 грн на особу строком на 6 місяців, можна однією виплатою;

ГДП 2 — для евакуйованих: 12 300 грн на особу одноразово, покриття на 3 місяці;

ГДП 3 — для постраждалих від обстрілів: 12 300 грн на особу одноразово;

ГДП 4 — для найбільш вразливих ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців: 2 000 грн на місяць на дорослого, 3 000 грн на місяць на дитину або особу з інвалідністю.

Окрема категорія — люди, які повернулися додому протягом останніх 12 місяців, проживають там щонайменше три місяці та мають високий рівень вразливості: їм призначають 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців (загалом 10 800 грн одним платежем).

Де реєструватися

Кіровоградська область входить до переліку регіонів, де працюють центри реєстрації УВКБ ООН. Такі пункти діють також у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Вінницькій областях.

ВПО, які відповідають критеріям, проходять співбесіду з партнерами УВКБ ООН у центрі реєстрації. Окремі домогосподарства можуть записатися на онлайн в реєстрацію в черзі за допомогою форми на сайті r2p.org.ua.

Які документи потрібні

На реєстрації необхідно мати: податковий номер, паспорт громадянина України або інший документ з правильним написанням імені, довідку ВПО (за наявності), IBAN гривневого банківського рахунку головного заявника, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про опікунство — якщо дитина під опікою, а також медичний висновок у разі інвалідності.

Важливо: УВКБ ООН не проводить прямої реєстрації через центри для програми ГДП 4 — там допомогу надають лише за направленням у межах системної оцінки потреб домогосподарства.

Раніше Politeka повідомляла, хто може отримати 12 300 гривень як евакуйований.