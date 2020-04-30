Російський режисер Карен Шахназаров звинуватив у збройному конфлікті на Донбасі українську владу

Таку думку він озвучив в ефірі пропагандистського ток-шоу на телеканалі "Росія 1".

Він упевнений, що причиною війни стала скасування Верховною Радою закону про російською мовою як регіональною мовою Донбасу.

"З чого почалося все? З чого п'ять років всі тисячі людей вбиті? З того, що Рада в 2014 році скасувала закон про регіональний російською мовою. Через це розвалили країну, десятки тисяч вбиті, втратили області цілі!", - впевнений режисер.

Це не перший раз, коли він озвучує свою "авторитетну" думку по Україні.

Раніше режисер заявив, що в Україні нібито назріває нова революція, яка ставить метою зміщення Зеленського з президентського крісла. Саме тому він закликав лідера України випередити такий сценарій і почати військовий переворот самому.

Він також підкреслив, що для збереження України у нинішньому вигляді нібито потрібно придушити і навіть повністю розгромити з допомогою сили ультранаціоналізм. У розумінні Шахназарова, західна Україна нав'язала іншим регіонам країни національну єдність, мову, декомунізацію і підмінила історію.

Крім того, він вважає, що Україна нібито не може існувати, адже відмовилася від культури минулого з Російською Федерацією.

"якщо так Далі буде, то я думаю, звичайно, країна розвалиться… Україна була частиною Російської імперії, вона створювала цю імперію, вона воювала разом, вона створювала Радянський Союз. Від усього цього відмовилися…", - заявив він в одному з ефірів.



