Українські міністри отримали десятки тисяч гривень за березень 2020 року, а одним з лідерів по виплатам став скандальний міністр юстиції Денис Малюська

Як передає Politeka.net, зарплати співробітників Кабміну розкрив Telegram-канал Pics&Maps.

Найбільше серед міністрів заплатили голові Мінінфраструктури Владиславу Криклию - 97,1 тисячі гривень. Денис Малюська опинився на другому місці, отримавши зарплату в розмірі 74,7 тисячі гривень. Трійку лідерів замкнула колишній міністр вже колишній міністр фінансів Оксана Маркарова, яка отримала 69,4 тисячі гривень. У першу п'ятірку також увійшли міністр оборони Андрій Таран і міністр соціальної політики Марина Лазебна. Найменше отримала екс-глава МОЗ Зоряна Скалецька - 18,5 тисячі гривень.

Серед заступників міністрів найбільшу зарплату видали Івану Руснаку з Міноборони - 161,9 тисячі. Юрій Джигир з Міністерства фінансів отримав 114,4 тисяч гривень, Наталія Форсюк з Міністерства інфраструктури - 113,4 тисячі, Валерія Коломієць Мін'юсту - 151,8 тисячі.

Раніше Денис Малюська потрапив у скандал після заяви про ув'язнених. Чиновник розповів, що багато українців, засуджених на довічний термін – це «стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди». Як заявив міністр юстиції, таких можна поступово випускати на волю. Він навіть погодився працевлаштувати їх у своєму відомстві.

Нагадаємо, міністра Малюську застали за дивним заняттям в офісі.

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