У четвер, 30 квітня, на позачерговому засіданні у Верховній Раді відбулося голосування за прискорений розгляд так званого «антиколомойского закону україни»

Нардепи дали добро на нову процедуру для Законопроекту №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

"За" проголосували 213 "слуг народу", а також "Довіра" - 14, "Голос" - 18, позафракційні – 10.

За словами глави фінкомітету Данила Гетманцева, в тексті занопроекта було враховано близько 300 поправок - загалом вони мають редакційний характер.

Проект закону передбачає, що власники та екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення банку з ринку, можуть отримати відшкодування шкоди тільки грошовій формі.

У законопроекті пропонується внести статтю 266-1 до кодексу адміністративного судочинства України.

У пунктах цієї статті йдеться про те, що рішення суду не може стати підставою для повернення банку його колишнім власникам.

При цьому визнання незаконним рішення щодо виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Нагадаємо, ухвалення закону щодо вдосконалення структури регулювання у банківському секторі є однією з умов продовження співпраці з МВФ і отримання нової допомоги. Україна може отримати збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів.

Зазначимо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що окремі народні депутати планують оскаржити «антиколомойский» закон в Конституційному суді. При цьому він уточнив, що це нардепи не від монобольшинства.

Разумков також додав, що й у нього самого є питання до документа, однак озвучувати їх не став.

Нагадаємо, Ситник не вказав у декларації відпочинок.

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