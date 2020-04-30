У четвер, 30 квітня, на позачерговому засіданні у Верховній Раді відбулося голосування за прискорений розгляд так званого «антиколомойского закону україни»
Нардепи дали добро на нову процедуру для Законопроекту №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
"За" проголосували 213 "слуг народу", а також "Довіра" - 14, "Голос" - 18, позафракційні – 10.
За словами глави фінкомітету Данила Гетманцева, в тексті занопроекта було враховано близько 300 поправок - загалом вони мають редакційний характер.
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Проект закону передбачає, що власники та екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення банку з ринку, можуть отримати відшкодування шкоди тільки грошовій формі.
У законопроекті пропонується внести статтю 266-1 до кодексу адміністративного судочинства України.
У пунктах цієї статті йдеться про те, що рішення суду не може стати підставою для повернення банку його колишнім власникам.
При цьому визнання незаконним рішення щодо виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
Нагадаємо, ухвалення закону щодо вдосконалення структури регулювання у банківському секторі є однією з умов продовження співпраці з МВФ і отримання нової допомоги. Україна може отримати збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів.
Зазначимо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що окремі народні депутати планують оскаржити «антиколомойский» закон в Конституційному суді. При цьому він уточнив, що це нардепи не від монобольшинства.
Разумков також додав, що й у нього самого є питання до документа, однак озвучувати їх не став.
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Також Рoliteka писала, що «Слуги народу» об'єдналися з «ОПЗЖ», щоб ухвалити скандальний закон: хто постраждає від нового союзу.