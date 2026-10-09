Початок опалювального сезону 2026 у Вінницькій області у Вінниці наближається до завершального етапу підготовки.

Початок опалювального сезону 2026 у Вінницькій області залежатиме від погоди та рішення міської влади.

Комунальники вже почали заповнювати внутрішньобудинкові мережі водою. За тиждень теплоносій подали до 499 багатоповерхівок із 1211 запланованих. Про це розповів начальник служби транспортування енергії КП «Вінницяміськтеплоенерго» Олександр Осовський.

На тепловому пункті на вулиці Дачній, 9-А, фахівці поступово заповнюють систему. Засувки відкривають не одразу, щоб уникнути гідроудару та можливих пошкоджень труб.

Після цього перевіряють тиск і шукають витоки. Особливу увагу приділяють підвалам, радіаторам та запірній арматурі.

Тепловий пункт на Дачній забезпечує три під'їзди, де розташовані 108 квартир. Улітку тут відремонтували внутрішні мережі, замінили частину труб та перевірили обладнання.

Мешканців також просять оглянути власні радіатори й переконатися, що вони не протікають.

Підготовка основних об'єктів завершена

За словами Олександра Осовського, основні роботи на котельнях, теплових пунктах, камерах і мережах завершили до 1 вересня. Водночас на окремих ділянках ще триває реконструкція.

Зокрема, роботи проводять на вулицях Балаби Тичини та Космонавтів.

За день працівники опрацьовують близько 80 багатоповерхівок. Заповнення мереж проводять разом з управлінськими компаніями, ЖЕО та ОСББ. Якщо під час перевірки знаходять пориви, їх мають усунути до запуску теплопостачання.

Саме це має скоротити час подачі тепла після відповідної команди міської влади.

Коли можуть увімкнути опалення

Роботи із заповнення внутрішніх мереж триватимуть до жовтня. Після цього підприємство чекатиме рішення міської влади щодо старту сезону.

Початок опалювального сезону 2026 у Вінницькій області визначатимуть з урахуванням температури повітря. Зазвичай опалення в житлових будинках починають після трьох діб, коли середньодобова температура становить +8 °C або нижче.

Єдиної дати для всієї України немає. Остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. Тож навіть після завершення технічної підготовки батареї у будинках не обов'язково запрацюють одразу — усе залежатиме від погоди.