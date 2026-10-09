Доплати для пенсіонерів в Київській області у жовтні можуть становити 2595 гривень на місяць. Йдеться про спеціальну виплату для окремих непрацюючих людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Доплати для пенсіонерів в Київській області передбачені не для всіх громадян із відповідним статусом. Щоб отримувати гроші, потрібно відповідати кільком вимогам, встановленим законодавством, повідомляє ПФУ.

Щомісячна сума у 2595 гривень призначена непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) або гарантованого добровільного відселення.

Водночас самого проживання на відповідній території недостатньо. Людина має мати законні підстави для статусу постраждалої через Чорнобильську катастрофу.

Зокрема, необхідно було проживати або працювати у відповідній зоні станом на 26 квітня 1986 року чи в період до 1 січня 1993 року.

Розмір виплати у 2026 році збільшився. Торік така доплата становила 2361 гривню. У наступному році сума може зрости до 2878 гривень, якщо відповідні бюджетні плани будуть затверджені.

Кому гроші не призначають

Є ситуації, коли людина має статус постраждалої, але не отримує цю надбавку.

Зокрема, виплату не нараховують тим, хто після аварії самостійно виїхав із відповідної території або був переселений, а потім повернувся для постійного проживання.

Також права на кошти не матимуть громадяни, які переїхали або зареєструвалися у зоні вже після аварії на Чорнобильській АЕС.

Доплати для пенсіонерів в Київській області також залежать від того, чи зберігаються всі необхідні умови. Якщо отримувач влаштується на роботу або перестане постійно проживати у визначеній зоні, виплату можуть припинити.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

У багатьох випадках окремо подавати заяву не потрібно. Пенсійний фонд може перевірити необхідні відомості через державні реєстри.

Фахівці використовують дані Єдиного державного демографічного реєстру та Реєстру територіальної громади. Якщо інформація підтверджує право людини на кошти, призначення або продовження виплати відбувається автоматично.

Тому пенсіонерам, які відповідають установленим вимогам, зазвичай не потрібно повторно звертатися до Пенсійного фонду лише для підтвердження права на цю надбавку.