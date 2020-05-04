Чинна влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським розчарувала українців за рік правління

Як повідомляє Politeka.net, про це заявив популярний український блогер з ніком Mason Lemberg (Масон Ламберг). На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він зазначив, що виділилися "нові обличчя".

За його словами, за рік президентсва Зеленського жителі України дізналися багато такого, про що раніше не могли й подумати. Зокрема, про примирення з президентом Росії Володимиром Путіним і відведення військ на Донбасі. Як зауважив блогер, влада донесла наступне:

" що Путін в принципі нормальний пацан, трохи дивний, але в його очах видно мір;

- що треба відводити свої війська з своїх територій, просто так, навіть якщо мир не настає;

- що Беркут нікого не вбивав на Майдані (ну і що факти, ну і що що відео), а найбільшим злочинцем на Майдані була Таня Чорновіл".

Мова йде про заяву Зеленського після зустрічі з Путіним у Нормандському форматі, яка сталася в лютому 2020 року. Тоді президент України повідомив, що побачив в очах російського колеги бажання закінчити війну.

І це далеко не все, на що Володимир Зеленський та його команда "розкрили очі" українцям. Доходить до абсурду і парадоксу:

"- що можна повторювати Крим - це Україна, але одночасно порушувати справи проти тих, хто бореться за Крим, вважають Крим Україна і постачати воду окупантам, всуперед міжнародного права

- що бандитам, якими керує ворог, треба співчувати. І треба притягати до відповідальності людей, які не дали бандитам перетворити мирний процвітаюче місто в пекельну бананову республіку".

Автор публікації впевнений, що така риторика невипадкова. Багато користувачів соціальної мережі погодилися з його доводами:

"А найбільша істина: Можна повторити Україна - це Росія, ну в очах же Путіна любов..."; "Ми ж все це прогнозували, але солодкі брехливі промови для більшості виявилися важливішими"; "Ще: склади боєприпасів підривали самі українці, дефолт - це добре, віддають борги тільки лохи, за кордон - тільки з дозволу Кабміну, на Донбасі пострілюють, є люди рівні, а є рівніші"; "Всі однакові, як під копірку".

Нагадаємо, масовий демарш проти Зеленського набирає обертів, карантин скасовують раніше.

Як повідомляла Politeka, Зеленський вибрав найгірший шлях для виходу з карантину.

Також Politeka писала, що голодний бунт перекинувся на новий регіон, українці виходять на вулиці.