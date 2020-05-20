Президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками першого року роботи відповів на погрози ватажка луганських терористів Леоніда Пасічника

Як відомо, бойовик нахабно звинуватив бійців ЗСУ у порушенні домовленостей й обстрілі ЛЕП "Михайлівка-Комунарська", ремонтної бригади, яка працювала на ній, і патруля ОБСЄ, передає Politeka.net. Пасічник пригрозив, що якщо обстріли повторяться, вся «народна міліція ЛНР» буде приведена у «бойову готовність.

Під час спілкування з журналістами глава держави відповів, що у зв'язку з заявою Пасічника і Пушилина про приведення військ у боєготовність буде зібрано екстрене засідання мінської групи.

«Сьогодні була заява цього пана… Пасічника, що ми стріляли, і ОБСЄ це бачило. Я вам скажу: два місяці, вірніше півтора місяці десятки машин ОБСЄ, які їдуть на окуповану територію, не пропускають. Жодної машини не пропускають», – підкреслив Зеленський.

Він спростував слова бойовика про те, що ЗСУ стріляють по цивільним, заявивши, що єдине, що роблять українські воїни, – відповідають бойовикам:

«Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала (на обстріл - Ред.). Якщо по нас стріляють - ми будемо відповідати».

Глава держави впевнений, що єдиний вплив на «ЛНР» має Російська Федерація, а також озвучив причину провокацій.

«Я впевнений, що те, що вони сьогодні роблять, ті провокації, вони спрямовані інформаційно проти України тільки тому, що вони не знають, що їм робити,через ту гуманітарну кризу, що там відбувається. І сьогодні вони нас звинувачують в гуманітарній кризі», – заявив президент.

Нагадаємо, бійці ЗСУ можуть залишитися без їжі, у Зеленського заговорили про провал.

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