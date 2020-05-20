Відомий журналіст Андрій Пальчевський та чинний мер Віталій Кличко головні претенденти на виборах на посаду міського голови Києва

Такі результати соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеного в Києві з 13 по 17 травня 2020 року, повідомляє Politeka.net.

Згідно з результатами, які були оприлюднені в прямому ефірі, за діючого мера Києва Віталія Кличка готові проголосувати 19,1% (серед тих, хто визначився, 23,9%); за журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського - 18,1% (серед тих, хто визначився - 22,6%).

1. Віталій Кличко - 19,1%

2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%

3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.

"Показник Віталія Кличка впав аж на 5%. Зате результат Андрій Пальчевського стабільно зростає. Він додав 5% голосів з 13% до 18%. Тобто, зараз можемо констатувати, що він майже зрівнявся з Кличком в такій заочній боротьбі", - зазначив експерт Юрій Лагутов.

Інший аналітик Микола Спірідонов, у свою чергу, пояснив феномен різкого падіння рейтингу Кличка.

"Рейтинг Кличка (впав - ред.) - досить прогнозовано. Його рейтинг почав падати, рівень довіри до нього... Кличко під час епідемії вірусу біг попереду паровоза. Він намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів", - заявив він і додав, що падіння ще можна пояснити спробою мера Києва піаритися з щоденними брифінги.

"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив, не проводить брифінги. Навпаки, створює імідж людини більш позитивного, поінформованого в питаннях медицини", - підкреслив Спірідонов в ефірі.

Падіння рейтингу партії «Слуга народу» негативно позначилося на рейтингах потенційних кандидатів від президентської партії і Олександр Ткаченко та Микола Тищенко не потрапляють навіть в п'ятірку лідерів у боротьбі за посаду міського голови столиці.

Раніше ми розповідали, що Андрій Пальчевський попередив про можливу катастрофу. За словами журналіста, біда нависла над Україною через олігархів.

«Я думаю, що колір осені буде не жовтий, червоний. Тому що опубліковані дані говорять про те, що кількість бідних у нас виросте майже в два рази-до 44%. Це значить, разом з цим зростуть настрої… і головним словом буде - перерозподіл. Чесний перерозподіл», - заявив він.

При цьому Пальчевський зазначив, що якщо не позбутися від олігархічної системи, то Україна просто не зможе існувати.

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