Український журналіст Андрій Пальчевський підвів підсумки прес-конференції Володимира Зеленського в першу річницю президентства

Свої висновки він озвучив у ефірі Politeka Online. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз).

«Я подивився виступ з приводу першої річниці і зрозумів, що нам загрожує дев'ять таких річниць у президента Зеленського, який сьогодні раптом заявив, незважаючи на обіцянки попередні, про те що він збирається на другий термін. Це головне, що я виніс», - зазначив журналіст.

Пальчевський впевнений, що Зеленському надають неправдиву інформацію про його рейтинг.

«Він же приходить і каже: «У мене 40 чи 50% відсотків підтримки населення». Ну далі усі ми поринаємо з вами в ступор. Ми прекрасно знаємо, що у нього немає 10% підтримки населення, а йому хтось приносить цю дурість, і природно тут же хочеться на другий термін. Я думаю, що після заяви, що він піде на другий термін, половина від тих, хто вірив у нього, відклеїться. Це абсолютно ясно», - заявив журналіст.

Пальчевський додав, що команда Зеленського зараз робить все, щоб утримати владу.

«Я вам давно казав, що вони почали працювати на утримання влади. Це абсолютно очевидно. Швидко прийшов апетит під час їжі», - підсумував він.

Нагадаємо, Пальчевський попередив про прийдешню катастрофу: «Україна, мабуть, не зможе існувати».

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