Президент Володимир Зеленський висловився про можливі протести в Україні

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав під час прес-конференції за підсумками року роботи на посаді глави держави.

На запитання журналістки про те, чи боїться він масових акцій протесту, гарант заявив, що Україна не потребує революції, а для цивілізованого вирішення таких питань був прийнятий закон про імпічмент.

«Якщо людям не подобається влада і те, що роблю я, і моя політика – будь ласка, я для цього прийняв закон про імпічмент. І хотів, щоб його прийняли, щоб ми стали цивілізованою країною, щоб у нас зміна влади відбулася. Щоб вона була у мирному процесі, щоб не гинули люди. Щоб не вбивали різних людей на площах нашої країни», – заявив президент.

Більш того, Зеленський впевнений, що "нічого поганого не робить".

«Про що ви говорите? Чого мені боятися? Я нічого не боюся, тому що я нічого поганого не роблю. Я впевнений в кожному своєму кроці. Навіть іноді роблячи помилки. Я просто не хочу, щоб це були великі помилки, тому що коштують дуже дорого кожному українцю», – сказав Зеленський.

Під час тієї ж прес-конференції Зеленський також оцінив ситуацію в країні через кредити МВФ.

"Україна країна бідна – це треба визнати. Ми повинні мільярди виплачувати кредиторам, не ми їх набрали, але нам це виплачувати", - зазначив президент.

За його словами, держава все ж буде допомагати українцям, але з цим є складнощі.

"Всім пенсіонерам і соціально незахищеним будемо допомагати, але за нашим можливостям. Ми не друкуємо гроші", - заявив Зеленський.

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