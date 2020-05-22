Пішов з життя український політик і державний діяч Анатолій Матвієнко

Колишній народний депутат від партії «Блок Петра Порошенка» несподівано помер у віці 67 років. Причини смерті поки не розкриваються.

Про це повідомив у своєму Facebook нардеп від фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький.

«Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, в незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно-демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього завжди була мрія об'єднати українські церкви, бачити Україну сильною і соборною», - згадує Княжицький.

Відзначимо, що свого часу Матвієнко обіймав посаду голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим (з 20 квітня по 21 вересня 2005 року). Також він входив в блоки екс-президентів України: спочатку - Віктора Ющенка, а пізніше - Петра Порошенка.

За час перебування у кріслі народного депутата Матвієнко встиг взяти участь і в сутичках з іншими народними обранцями. Так, у 2015 році з ним намагався розв'язати бійку депутат від «Радикальної партії» Олега Ляшка Андрій Лозовий, який у той час перебував на милицях. Тоді свого депутата від Матвієнка відтягав сам Ляшко.

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