Журналіст Андрій Пальчевський розкритикував Кабмін за "гойдалки" з обмеженнями на карантині

Як повідомляє Politeka.net, він присвятив цьому новий відеоролик на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

Андрій Пальчевський звернувся до мешканців Києва та великих регіонів України, в першу чергу, Львівської та Дніпропетровської області. Він обурився, що глава Моз Максим Степанов швидко змінив рішення по ослабленню карантину.

"У Києві о 9:51 міністр охорони здоров'я говорить про те, що не можна послаблювати карантин, все буде, як і раніше, через дві години, мабуть, після того, як був тиск, інцидентність, це захворюваність на 100 тисяч чоловік, різко опустилася з 15 до допустимої 11.7", - заявив журналіст.

За його словами, уряд спритно підтасовує інформацію і водить за ніс главу держави. Андрій Пальчевський звернувся до Володимира Зеленського, щоб розкрити йому очі на підлеглих:

"Точно так само маніпулюються всі дані, які передаються нашому президентові, який назвав нас майстрами спорту з боротьби з вірусом. Володимир Олександрович, якщо у нас і є майстри спорту - це, по вливанню вам у вуха, зі стрибків у бік від правди.

Телеведучий звернув увагу, що українці втомилися від карантину, але замість допомоги отримують від представників влади неприємні сюрпризи. Андрій Пальчевський підкреслив, що працюючим людям необхідний не тільки наземний транспорт, але і метро. Він додав, що там можна зробити всі необхідні заходи безпеки.

так карантин или на работту???? Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 23. Mai 2020

"Люди стомилися. Треба розуміти, що для людей важливіше: здоров'я або робота. Не можете заплатити гроші, выпихиваете людей на вулиці - так і скажіть. Але якщо ви змушуєте працювати, хоч дайте транспорт. Знайшли що закрити в Києві - метро. Якщо його правильно організувати - це був би самий безпечний вид транспорту. Я вважав людей в автобусах, тролейбусі - там як оселедці у бочці. Я впевнений, це по всій Україні", - підкреслив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського через слова про другий термін: «Швидко прийшов апетит під час їжі».

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