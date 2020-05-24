Список можливих претендентів на пост мера Києва очолили відомий журналіст Андрій Пальчевський та чинний керівник Віталій Кличко
Як передає Politeka.net, про це говорять результати соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеного в Києві з 13 по 17 травня 2020 року.
Опитування показало, що за чинного мера Віталія Кличка на сьогодні готові проголосувати 19,1% (серед тих, хто визначився, 23,9%), Пальчевського ж бачать міським головою 18,1% (серед тих, хто визначився - 22,6%).
У цілому п'ятірка головних претендентів виглядає наступним чином:
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1. Віталій Кличко - 19,1%
2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%
3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%
4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%
5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.
Директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов прокоментував отримані цифри в прямому ефірі. За його словами, рейтинг Кличка впав на 5%, тоді як у Пальчевського виріс на стільки ж.
"Показник Віталія Кличка впав аж на 5%. Зате результат Андрія Пальчевського стабільно зростає. Він додав 5% голосів з 13% до 18%. Тобто, зараз можемо констатувати, що він майже зрівнявся з Кличком в такий заочній боротьбі", - підкреслив експерт.
Інший аналітик Микола Спірідонов, назвав падіння популярності Кличка прогнозованою подією і пояснив, які саме чинники вплинули на цю ситуацію:
"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив", - роз'яснив експерт у прямому ефірі.
Варто відзначити, падіння рейтингу партії «Слуга народу» негативно позначилося на рейтингах потенційних кандидатів від президентської партії - і Олександр Ткаченко, і Микола Тищенко не потрапляють навіть в п'ятірку лідерів у боротьбі за посаду міського голови столиці.
Раніше ми повідомляли, Пальчевський розкритикував київську владу за фінансування зоопарку в розпал епідемії.
«Поки над Києвом гроза у всіх сенсах цього слова, політична гроза зріє теж. Скоро люди дізнаються, що чудовий мер виділив гроші на свій проект під назвою «зоопарк». Я, звичайно, розумію, що в епоху вірусу немає нікого важче, ніж бегемоти. І жалість переповнює наші серця. Десь не доїдають єноти, бігають голодні вовки. Але я нагадую, що у нас крім цього живуть і працюють голодні люди», - підкреслив Пальчевський.
За його словами, якщо і виділяти куди-небудь гроші, то, в першу чергу, на допомогу лікарям, а також всім сім'ям (киян чи ні – не важливо).
Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського з-за слів про другий термін: «Швидко прийшов апетит під час їжі».
Також Politeka писала, що у Зеленського виникли серйозні проблеми, Пальчевський видав подробиці: "Він з ними не впорається".