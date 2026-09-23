Благодійний фонд «Сапорт Херсон» видає набори базового життєзабезпечення мешканцям сіл Чорнобаївка та Крутий Яр. Допомогу можуть отримати домогосподарства, де є маломобільні особи або люди з інвалідністю.

Допомога для мешканців Херсонської області продовжує надходити — цього разу благодійна організація «БФ "Сапорт Херсон"» оголосила про видачу наборів базового життєзабезпечення для вразливих домогосподарств у селах Чорнобаївка та Крутий Яр.

Роздача відбувається в межах гуманітарного проєкту «Забезпечення основних потреб у гігієні та базовій безпеці вразливих домогосподарств у прифронтових районах». Його реалізує фонд Support Kherson разом із партнерами.

Хто може отримати допомогу

На набори можуть розраховувати домогосподарства, членами яких є маломобільні особи та/або люди з інвалідністю. Тобто йдеться про родини, де є людина, якій важко самостійно пересуватися, або особа, що має офіційно встановлену інвалідність.

Що входить до набору

До складу набору базового життєзабезпечення входять три позиції: порошковий вогнегасник ВП-5 — 1 штука, захисна протиосколкова плівка для скла — 3 квадратні метри та портативний LED-ліхтар — 1 штука. Такі речі мають допомогти родинам підвищити базову безпеку в прифронтових умовах.

Як отримати набір

Допомогу доставляють адресно — безпосередньо до домогосподарств її привозять волонтери фонду Support Kherson. Для цього потрібно попередньо зареєструватися.

Як зареєструватися

З питань уточнення інформації та реєстрації слід телефонувати за номером +38 (067) 702 91 92. Лінія працює з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 17:00.

Після звернення волонтери проводять телефонну верифікацію, перевіряють відповідність критеріям та чи не отримувала родина аналогічну допомогу раніше. Лише після цього ухвалюють остаточне рішення про включення до списку отримувачів.

В оголошенні наголошують: подання звернення не гарантує автоматичного включення до списку. Остаточне рішення приймається після перевірки критеріїв уразливості, актуальності даних та відсутності дублювання допомоги.