Відключення комунальних послуг у Луцьку цього тижня тривають — тепер без електроенергії два дні поспіль залишаться жителі кількох сіл Боратинської громади поблизу обласного центру.
Про графік знеструмлень мешканців попередили в телеграм-каналі Боратинської громади. Як повідомляє видання Конкурент, відключення пов'язані з плановими роботами, а організовує їх ПрАТ «Волиньобленерго».
Коли і де вимикатимуть світло 23 вересня
У середу, 23 вересня, з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться споживачі у селі Боратин. Вимикатимуть світло за чотирма адресами:
- вул. Знатна;
- вул. Зелена;
- вул. Перемоги;
- вул. Стирова.
Які вулиці знеструмлять 24 вересня
У четвер, 24 вересня, з 08:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять на довшому переліку адрес. У самому Боратині вимкнуть світло на п'яти вулицях:
- вул. Педагогічна;
- вул. Яблунева;
- вул. Чорновола;
- вул. Новоселів;
- вул. Благодатна.
Крім того, знеструмлять окремі вулиці двох сусідніх сіл: у Голишеві — на вулиці Садовій, а в Лаврові — на вулиці Луцькій.
Що варто зробити мешканцям
На час відключення енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про запас води. Побутову техніку бажано вимкнути з мережі, щоб уникнути пошкоджень у момент відновлення постачання.
У «Волиньобленерго» перепросили мешканців за тимчасові незручності та наголосили, що відключення є плановими й триватимуть лише у визначені години.