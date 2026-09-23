У Волинській області два дні поспіль припинятимуть електропостачання — без світла залишаться окремі вулиці.

Відключення комунальних послуг у Луцьку цього тижня тривають — тепер без електроенергії два дні поспіль залишаться жителі кількох сіл Боратинської громади поблизу обласного центру.

Про графік знеструмлень мешканців попередили в телеграм-каналі Боратинської громади. Як повідомляє видання Конкурент, відключення пов'язані з плановими роботами, а організовує їх ПрАТ «Волиньобленерго».

Коли і де вимикатимуть світло 23 вересня

У середу, 23 вересня, з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться споживачі у селі Боратин. Вимикатимуть світло за чотирма адресами:

вул. Знатна;

вул. Зелена;

вул. Перемоги;

вул. Стирова.

Які вулиці знеструмлять 24 вересня

У четвер, 24 вересня, з 08:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять на довшому переліку адрес. У самому Боратині вимкнуть світло на п'яти вулицях:

вул. Педагогічна;

вул. Яблунева;

вул. Чорновола;

вул. Новоселів;

вул. Благодатна.

Крім того, знеструмлять окремі вулиці двох сусідніх сіл: у Голишеві — на вулиці Садовій, а в Лаврові — на вулиці Луцькій.

Що варто зробити мешканцям

На час відключення енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про запас води. Побутову техніку бажано вимкнути з мережі, щоб уникнути пошкоджень у момент відновлення постачання.

У «Волиньобленерго» перепросили мешканців за тимчасові незручності та наголосили, що відключення є плановими й триватимуть лише у визначені години.