Силовики розглядають одразу три версії загибелі нардепа Валерія Давыденко в Києві

Про це в коментарі журналістам озвучили джерела в правоохоронних відомствах, передає Апостроф.

Версії трагедії, яка сталася в Києві, 23 травня, наступні: самогубство, доведення до самогубства і вбивство, інсценоване під суїцид.

"Основною версією поліції сьогодні є доведення до самогубства. Про це говорять багато деталей, насамперед дані відеозапису, яка постійно велася в офісі нардепа. Можна бачити, як він ходить по офісу, заходить в санвузол і звідти більше не виходить. Далі з'являється прибиральниця, яка і викликала правоохоронців", - розповідає обізнаний співрозмовник журналістів.

В оточенні парламентарія не вірять, що Валерій Давиденко міг вчинити самогубство. Знайомі стверджують, що нардеп за емоційних чи інших причин застрелиться у своєму офісі.

"Він боєць, звик все життя долати труднощі, він не здається перед діловими або політичними проблемами і точно не покінчить з собою з цієї причини. У нього прекрасна сім'я, розумна і красива дружина, з якою у них були чудові стосунки, і дві улюблені доньки - красуні. Він щасливий батько і чоловік, успішний бізнесмен і політик, самогубство - це точно не про нього", - стверджує чоловік, який дуже добре знав загиблого Валерія Давиденко.

Силовики також з'ясували, що напередодні загибелі Валерій Давиденко запланував важливу зустріч і вимкнув свій мобільний телефон.

"Загалом телефон в цій ситуації може прояснити багато деталей, але його поки не виявили. Є порожня пляшка алкогольного напою, але говорити про те, хто і коли її випив, і був нардеп в стані алкогольного сп'яніння на момент смерті ще рано", - додав обізнане джерело в коментарі журналістам.

Варто також відзначити, що покійний нардеп Валерій Давиденко неодноразово займав великі суми. Як йдеться в його особистій декларації, парламентарій дав у борг двічі – перший раз $0,5 млн, а другий — $1 млн. Але про повернення коштів в документі не йдеться.

Валерій Давиденко також задекларував квартири, будинки, офіси у Києві та Чернігівській області, а також земельні ділянки. У нього є люксова колекція дорогих годин.

Більш того, український політик був поціновувачем зброї: він володів мисливською рушницею Krieghoff, нарізним карабіном 716 Patrol BLK 16, карабіном Blaser R8 і нагородним пістолетом Glock, з якого було зроблено фатальний постріл.

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