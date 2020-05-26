Андрій Пальчевський та Віталій Кличко опинилися в списку фаворитів, які борються за крісло мера Києва

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на результати свіжого дослідження, яке було проведено в Києві з 13 по 17 травня 2020 року ГО "Центром суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ".

У ході соцопитування з'ясувалося, що чинного міського голову Києва готові підтримати 19,1% місцевих мешканців (серед тих, хто визначився, 23,9%); самовисуванця Андрія Пальчевського хочуть бачити міським головою 18,1% опитаних (серед тих, хто визначився - 22,6%).

За результатами соцдослідження, ТОП-5 фаворитів у боротьбі за крісло мера Києва сформувалася наступним чином:

1. Віталій Кличко - 19,1%

2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%

3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.

За словами експертів, рейтинг чинного мера Віталія Кличка впав на 5%, а результат журналіста-самовисуванця Андеря Пальчевського, навпаки, виріс на 5%. Таким чином, вони майже зрівнялися в заочній боротьбі за крісло мера на майбутніх місцевих виборах.

Як стверджує соціолог Микола Спірідонов, рейтинг Віталія Кличка прогнозовано обвалився: "Кличко під час епідемії вірусу біг попереду паровоза. Він намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів". Він також додав, що рейтинг діючого мера міг впасти через щоденні брифінги, на яких Кличко піариться.

"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив", - пояснив Спірідонов феномен зростання рейтингу журналіста-самовисуванця.

Соціологи не обійшли стороною і падіння рейтингу "Слуги народу". За їх словами, на цьому тлі різко впали рейтинги можливих кандидатів від президентської партії, тому Микола Тищенко та Олександр Ткаченко навіть не потрапили в ТОП-5 головних фаворитів.

Раніше ми розповідали, як Андрій Пальчевський поставив на місце Ірину Фаріон. Зокрема, журналіст назвав хамством випади в адресу президента Володимира Зеленського екс-нардепа від партії "Свобода".

«Подивився вчора по телевізору в програмі «Великий Львів» виступ якоїсь Фаріон. Подивився виступ біля будинку президента і на Майдані. Ви знаєте, я чоловік, схоже, я не уявляю, як можна терпіти слова, типу «чмо», «жаба», «урод», «воно». І все це направлено на адресу Володимира Зеленського. Як ви знаєте, я сам даю прикурити Володимиру Зеленському.

В тому сенсі, що його можна критикувати, і потрібно критикувати. Але, ображати людину від «жаби» до "виродка", до всього того, що сказала Фаріон. Філолог. Вона сказала: «Я ж філолог». Тут, ви розумієте, навіть мат звучить приємніше. Сказати: «Твою матір, Володя». Це не так образливо, як називати його «жабою», «истота», «чмо» і всіма словами», - зазначив він Фаріон на головні помилки.

Нагадаємо, Пальчевський попередив про прийдешню катастрофу: «Україна, мабуть, не зможе існувати».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про розплату за провал Шмигаля: "Думають, що їх не посадять".

Також Politeka писала, що у Зеленського виникли серйозні проблеми, Пальчевський видав подробиці: "Він з ними не впорається".