Андрій Пальчевський та Віталій Кличко очолили рейтинг ймовірних кандидатів на посаду мера Києва

Про це передає Politeka.net, такі результати показало нове соціологічні дослідження. Жителів столиці опитували з 13 по 17 травня 2020 року. Опитування проводився ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ".

Згідно з результатами дослідження, 19,1% жителів столиці (серед тих, хто визначився, 23,9%) готові підтримати чинного мера Віталія Кличка; за самовисуванця Андрія Пальчевського згодні проголосувати 18,1% респондентів (серед тих, хто визначився - 22,6%).

Інші ймовірні кандидати суттєво пасуть задніх:

1. Віталій Кличко - 19,1%

2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%

3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.

Отримані результати прокоментували експерти. Відзначається, що рейтинг нинішнього столичного градоначальника Віталія Кличка впав на 5%, а воь результат журналіста-самовисуванця Андеря Пальчевського, навпаки, виріс на 5%. Таким чином, вони майже зрівнялися в заочній боротьбі за посаду мера на майбутніх місцевих виборах.

За словами соціолога Миколи Спірідонова, рейтинг Віталія Кличка обвалився цілком прогнозовано.

"Кличко під час епідемії вірусу біг попереду паровоза. Він намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів", - заявив експерт.

Він також додав, що негативно позначитися на рейтингу мера Кличко могли щоденні брифінги, на яких він намагався піаритися.

Також соціолог прокоментував астущий рейтинг Пальчевського, зазначивши, що така динаміка, ймовірно, збережеться.

"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив", - пояснив Спиридонов зростання рейтингу журналіста.

Також соціологи звернули увагу на падіння довіри українців до партії "Слуга народу". За їх словами, на цьому тлі різко впали рейтинги можливих кандидатів від президентської партії. Як можна побачити, Микола Тищенко та Олександр Ткаченко не потрапили навіть у першу п'ятірку головних фаворитів.

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